العراق: مقتل 13عنصراً من «داعش» بعمليات أمنية

سرمد الطويل (بغداد)

قتلت القوات العراقية 13 عنصراً من تنظيم «داعش» واعتقلت 9 آخرين في عمليات عسكرية وإنزال جوي بمحافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين، فيما دمرت رتلاً عسكرياً للتنظيم الإرهابي كان ينوي مهاجمة القوات الأمنية المتمركزة جنوب غرب قضاء «الرطبة»، وحذر المجلس المحلي في قضاء «المقدادية» بمحافظة ديالى من هجرة غير مسبوقة وكبيرة للأهالي بسبب نشاط تنظيم «داعش» بالمنطقة.

وأفاد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، بمقتل 8 عناصر من «داعش» واعتقال 6 آخرين في ديالى والأنبار. وقال المصدر، إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزالٍ جوي، على عدة مناطق ساخنة في العراق، مشيراً الى أن «قوة من الجهاز قتلت 8 عناصر من داعش في الرطبة ب‍الأنبار وعنصرين في بحيرة حمرين ب‍ديالى». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «قوة أخرى، اعتقلت 5 عناصر وقيادياً بارزاً في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار»، مؤكداً أن «قيادة الجهاز أطلقت على هذه العملية تسمية صولة العيد، التي ستستمر بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي».

وفي السياق، أعلنت القوات العراقية، أمس، قتل ثلاثة عناصر من «داعش» بعملية أمنية في منطقة «مطيبيجة» بين محافظتي صلاح الدين وديالى. وقال مصدر عسكري، إن «قوة مشتركة من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي نفذت أمس، عملية أمنية في منطقة مطيبيجة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة». وأضاف أن «العملية أسفرت عن قتل ثلاثة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي واعتقال آخر».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في الأنبار، أمس، بتدمير رتل لتنظيم «داعش» مكون من 4 عجلات ومقتل مستقلي تلك العجلات بقصف جوي غربي المحافظة. وقال المصدر، إن «طيران الجيش قصف رتلاً ل‍داعش مكوناً من 4 عجلات كان ينوي مهاجمة القوات الأمنية المتمركزة في منطقة جفالة سد العبد جنوب غرب قضاء الرطبة غربي الأنبار، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من فيها». وأضاف المصدر، أن «معلومات استخباراتية دقيقة مكنت طيران الجيش من استهداف العجلات ورصد حركتها من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية». وتابع، أن «طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية في المناطق الصحراوية لإحباط أي محاولة تعرض للقطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا».

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، أمس، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم «داعش» في الجانب الأيمن من الموصل. وقال معن في بيان، إن «فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع ل‍قيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون الأهالي، ألقى القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية في حي المأمون في الجانب الأيمن لمدينة الموصل». وأضاف معن، أن «أحدهما كان يعمل في ما يسمى بديوان الصحة، والثاني كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل».

وفي السياق، حذر المجلس المحلي في قضاء «المقدادية» بمحافظة ديالى من هجرة غير مسبوقة وكبيرة للأهالي بسبب نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال عدنان التميمي رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية، إن «بروز نشاط خلايا داعش بالقرب من قرية المياح شمال شرق بعقوبة، قد يدفع أهالي القرية الى الهجرة بحثاً عن أماكن آمنة». وأضاف أن «أهالي القرية التي تضم أكثر من 60 منزلاً يطالبون بتعزيز‏ أمن المنطقة ونشر نقاط أمنية فاصلة بين القرية والقرى الأخرى التي تعد مصدر تهديد لهم». وطالب التميمي القيادات الأمنية بالتدخل ووضع استراتيجية أمنية لدرء مخاطر خلايا «داعش».

‏في غضون ذلك، كشف مصدر أمني في ديالى عن رصد تحركات لخلايا «داعش» في أكثر من 6 مناطق بالمحافظة. وقال المصدر «في الآونة الأخيرة تم رصد تحركات بقايا خلايا داعش في المناطق الحدودية مع صلاح الدين وريف جلولاء وخانقين شمال شرق بعقوبة، وبزايز بهرز وكنعان وحوضي الندا وحمرين»، مبيناً أن «خلايا التنظيم الإرهابي باتت غير قادرة على مواجهة القوات الأمنية بعد قتل العديد من عناصرها وقياداتها خلال عملية إرادة النصر العسكرية». وأكد أن القضاء على فلول «داعش» يتطلب خططاً أمنية غير تقليدية لمنع تسللها‏ إلى المناطق الآمنة، إضافة إلى أن «العمليات النوعية المباغتة سيكون لها دور كبير في الحد من الخروقات التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة».