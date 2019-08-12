دمشق (وكالات) أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مناطق «خان شيخون والتمانعة وعابدين وكفر سجنة» ومحيطها بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، شهدت عملية نزوح خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة التصعيد العنيف من قبل الجيش السوري وحليفه الروسي براً وجواً. ولم يصدر تأكيد رسمي لتقرير المرصد، سواء من الجانب الروسي أو السوري أو من مصدر مستقل. وقال المرصد إن العشرات نزحوا من تلك المناطق بعد أن كان معظم أهاليها قد نزحوا في وقت سابق منذ بداية التصعيد الأعنف، بينما تواصل الطائرات الحربية والمروحية والطائرات الروسية تصعيد عمليات القصف على ريفي إدلب وحماة ضمن منطقة «خفض التصعيد» أمس، في مشهد يومي اعتيادي تتبعه كل من روسيا والجيش السوري لتهجير الأهالي والتقدم برياً على الأرض. وأضاف المرصد أن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على القطاع الجنوبي من ريف إدلب، و«كفرزيتا واللطامنة» شمال حماة، ارتفع إلى 52.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: نزوح كبير للأهالي نتيجة التصعيد في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.