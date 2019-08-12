أنقرة: قرب افتتاح مركز عمليات «المنطقة الآمنة» في سوريا

أنقرة (وكالات) أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن مركز العمليات المشتركة المقرر إقامته مع الولايات المتحدة بشأن «المنطقة الآمنة» شمال سوريا سيفتتح قريباً. وأعرب أكار في لقاء مع التلفزيون التركي أمس، عن «رغبة بلاده في التقدم وفقاً لروح التحالف والشراكة الاستراتيجية والتحرك مع الحلفاء الأميركيين بعد إقامة مركز العمليات المشتركة». وأضاف أنه في حال لم يتم ذلك سيكون لدى تركيا أنشطة وعمليات ستقوم بها بمفردها. وأوضح أن الجانبين اتفقا على نقاط محددة في قضايا إخراج «وحدات حماية الشعب» التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا من المنطقة الآمنة، وسحب الأسلحة الثقيلة منها ومراقبة المجال الجوي والتنسيق والتبادل الاستخباراتي.

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