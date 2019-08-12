شقيق تميم لصحفي: يمكن أن «أقتلك» دون أن أحاسب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

تفاعلت وسائل الإعلام الأميركية مع اهتمام الرأي العام بما تم نشره حول جرائم متعددة ارتكبها خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، أخ غير شقيق لأمير قطر، والمتهم حالياً في قضية فيدرالية في كاليفورنيا، وكشفت صحف أميركية استهتار خالد بن حمد بحياة الآخرين حتى وصل به الأمر أن خاطب لمصور صحفي قائلاً: «يمكن أن أقتلك دون أن تتم محاسبتي».

وقام تلفزيون «إن تي دي» الأميركي، ومقره نيويورك، بتغطية تناولت ما تضمنته عريضة الدعوى التي حولتها سلطات التحقيق إلى المحكمة الفيدرالية، من اتهامات للمدعى ضده خالد بن حمد بمحاولة إجبار حارسه الأميركي على قتل شخصين، كما احتجز طبيباً من كاليفورنيا.

ونقل موقع «بيج ليج بوليتيكس» عن صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية وشبكة «إن بي سي» الأميركية، لما سبق أن قامتا بنشره من تفاصيل حول واقعة أخرى تتسم بالتهور والاستهتار بأرواح البشر أعقبها ارتكاب خالد بن حمد لجريمة سب وإهانة للولايات المتحدة ولصحافي أميركي في سبتمبر 2015، حيث تم تصوير مقاطع فيديو لخالد، البالغ من العمر 29 عاماً آنذاك، بينما كان يقود سيارته الفارهة طراز «فيراري» بسرعات جنونية بين إشارات المرور ويقترب من المشاة بشدة وبتهور في بيفرلي هيلز حيث كان يخوض سباقاً مع سيارة أخرى طراز «بورش 911 جي تي 3».

وفي مقابلة مع «إن بي سي نيوز»، قال المصور الصحافي جاكوب روجرز، إنه اقترب من المشارك في السباق المتهور خالد بن حمد، لمعاتبته على هذا السلوك المشين، وسأل الشاب (قائد السيارة خالد بن حمد) عن سبب عدم مبالاته بتعريض حياة جيرانه من سكان الحي للخطر من خلال قيادته للسيارة بهذه السرعة الجنونية. وأضاف روجرز: «فأجاب خالد بن حمد حرفياً قائلاً: يمكن أن أقتلك دون أن تتم محاسبتي».