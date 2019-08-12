الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان مباحثات بشأن بريكست وإيران

أجرت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الإثنين، مباحثات بشأن إيران وخروج لندن من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محادثات عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي يزور لندن ليومين.

وأعلن بولتون، عقب لقائه جونسون، أنّ بريطانيا ستكون "في الخط الأول" لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وفق وكالة "برس أسوسيايشن" المحلية، في وقت تأمل لندن بشدة توقيع اتفاق تجارة حرة واسع النطاق مع واشنطن في أعقاب بريكست المرتقب في 31 أكتوبر المقبل.

تابع بولتون "نريد العمل سريعاً جداً"، مشيراً إلى أنّ المفاوضات يمكن أن تجري "بالقطعة"، عبر التركيز بداية على المجالات التي يتوافق بشأنها البلدان.

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ووفق متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، فإنّ جونسون وبولتون تناولا أيضاً "مروحة من المسائل، بينها إيران وهونج كونج وشبكة الجيل الخامس" للاتصالات خلال هذه الزيارة الأولى لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية منذ خلف بوريس جونسون تيريزا ماي في رئاسة الوزراء في 24 يوليو الماضي.

من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم دونالد ترامب أنّه "متعجل للقاء (بوريس جونسون) شخصياً" في "المستقبل القريب"، وذلك إثر اتصال هاتفي جرى الإثنين بينهما.

وأضاف المتحدث أنّ ترامب أثنى، خلال الاتصال، على "الشراكة الراسخة مع المملكة المتحدة (في ظل) تحديات دولية".

تأتي الزيارة في وقت تطالب فيه واشنطن أقرب حلفائها الأوروبيين باستبعاد شركة الاتصالات الصينية "هواوي" من مشاريعها لتطوير شبكة الجيل الخامس، أو بالحد الأدنى فرض قيود قاسية عليها، ما مثل أحد الملفات التي جرى التباحث بها خلال الزيارة. ويرتقب أن تأخذ الحكومة البريطانية قراراً بهذا الشأن.

ووفق وسائل إعلام بريطانية وأميركية، سيلتقي بولتون مع أعضاء آخرين في الحكومة البريطانية خلال زيارته المتواصلة إلى الثلاثاء، بالأخص مع وزير المال ساجد جاويد والوزير المكلف ببريكست ستيفن بركلي.