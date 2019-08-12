اليونان تدعو إلى توزيع أكثر عدلاً للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي

دعت اليونان، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عبء المهاجرين بشكل أكثر عدلاً بين دول التكتل.

وقال نائب الوزير لحماية المواطنين جورجيوس كوموتساكوس، في مقابلة مع صحيفة "كاثيميرني" اليومية، إنه "منذ 7 يوليو، لم يمر يوم دون وصول لاجئين جدد".

وأضاف كوموتساكوس، المسؤول عن سياسة الهجرة في الحكومة اليونانية المحافظة الجديدة، أن العدد الإجمالي للاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى خمس جزر على بحر ايجة قريبة من تركيا وهي: ليسبوس وساموس وكيوس وكوس، وليروس "تجاوز 20 ألفاً".

وأضاف "يشكل هذا زيادة بنسبة 17% في الأسابيع الأخيرة".

وأوضح المسؤول اليوناني أن جزيرة ليسبوس، المرفأ الرئيسي للواصلين خلال أزمة المهاجرين في 2015، شهدت زيادة بنسبة 44% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال "التاسع من أغسطس كان من أسوأ الأيام خلال فصل الصيف في ليسبوس، بعد وصول ستة قوارب عليها 250 شخصاً".

اقرأ أيضاً... 5 دول من الاتحاد الأوروبي ستستقبل أكثر من 110 مهاجرين

Advertisements

وأشار إلى أن مهربي البشر فتحوا "ممراً" جديداً بين جزيرة ساموثراكي وبلدة الكسندروبولي شمال شرق اليونان بالقرب من الحدود مع تركيا.

وقال إنه بالنسبة لليونان التي هي "دولة على الخط الأمامي .. وتشكل جزءاً من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي"، فإن مسألة الهجرة وتدفق اللاجئين "مسألة صعبة للغاية".

وأكد أن اليونان "استنفد طاقاته بالنسبة لهذه المسألة ويتطلع إلى التعاون الفعال مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء".

وأعرب عن أمله في التوصل قريباً إلى اتفاق لإصلاح نظام اللجوء في أوروبا "على أساس التضامن الحقيقي والملموس".

وقال إنه إلى حين التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فإن "اليونان تتطلع إلى آليات أوروبية انتقالية للتشارك الأكثر نزاهة للعبء ولوضع سياسة فعالة لإعادة اللاجئين".

وأضاف أنه في عام 2018 زاد عدد طلبات اللجوء التي تم تقديمها في ليسبوس وساموس عن عددها في النمسا وفنلندا على التوالي، موضحاً أنه خلال النصف الأول من العام لوحده، قدم 30500 طلب.