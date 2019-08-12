ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 75 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى انفجار ناقلة وقود وقع صباح أول أمس السبت في إقليم موروجورو في تنزانيا إلى 75 شخصاً، اليوم الإثنين.
كان قد أعلن وقت وقوع الحادث عن مقتل 60 شخصاً، ثم ارتفع عدد القتلى أمس الأحد إلى 71 شخصاً جراء وفاة 11 شخصاً متأثرين بجراحهم من بين الناجين البالغ عددهم 54.
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وفي تصريحات اليوم الإثنين، قال مينيل عليشة رئيس قسم الاتصالات في مستشفى "موهيمبيلي" الوطني في إقليم موروجورو إن أربعة أشخاص توفوا اليوم الإثنين من بين الناجين الباقين البالغ عددهم 43، ليرتفع عدد القتلى إلى 75.
ودفنت جثامين القتلى الـ71 أمس وسط أجواء من الحزن.
وتشهد تنزانيا والعديد من الدول الأفريقية حواث سير فادحة بسبب سوء حالة الطرق والسيارات.
وفي مايو الماضي، لقي 58 شخصاً ،على الأقل، حتفهم في النيجر إثر انفجار شاحنة وقود. وفي يوليو الماضي، قُتل نحو 50 شخصاً في نيجيريا في حادث مماثل.
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