13 جريحاً بانفجارات في مخزن للسلاح قرب بغداد

اندلع حريق، اليوم الإثنين، في مستودع للسلاح تابع للقوات العراقية في إحدى المناطق جنوب غربي العاصمة بغداد ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً بجروح.

ووقعت الانفجارات في مخزن للعتاد تابع للقوات العراقية في معسكر "الصقر" بمنطقة عوريج جنوب غربي بغداد.

وأوضحت المصادر "أن هذه الحصيلة أولية والإصابات طفيفة، وتم إسعاف المصابين في مستشفيات اليرموك والمحمودية".

وبحسب شهود عيان، فان العشرات من الأهالي في مناطق الدورة والصحة غادرت منازلها باتجاه مناطق أكثر أمناً بعد تطاير شظايا الانفجارات صوب منازلهم وأحدثت أضراراً في زجاجها.

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وقال الشاعر العراقي كريم راضي العماري، الذي يسكن في المنطقة، إن "أصوات الانفجارات كانت مدوية وألحقت أضراراً ببعض زجاج المنازل"، منتقداً "تخزين الأسلحة في مناطق قريبة من المجمعات السكنية".

وتواصل فرق الدفاع المدني العراقية جهودها لإخماد الحراق وإيقاف عملية الانفجارات.

كانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق بأن حريقاً اندلع اليوم في مستودع للسلاح تابع للقوات العراقية في إحدى المناطق جنوب غربي بغداد.

وقالت المصادر إن "حريقا اندلع في مستودع للسلاح للقوات العراقية بمنطقة عويريج جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى سقوط قذائف هاون في مناطق الدورة والصحة".