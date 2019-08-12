كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعا لحماس بعد محاولة تسلل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الجيش الإسرائيلي النار على شابين فلسطينيين حاولا التسلل عبر الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة، دون معرفة ما إذا كانا مسلحين من عدمه، بعد أن شهدت الحدود مع غزة عمليات تسلل من مسلحين فلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن "شابين اثنين حاولا التسلل عبر محيط بوابة النمر شرق دير البلح، وسط قطاع غزة، قبل أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار عليهم".

وأضافت أن "دبابة إسرائيلية كانت متمركزة في المكان، أطلقت النيران صوب موقع عسكري تابع لجهاز الضبط الميداني التابع لحركة حماس، والمنتشر على طول الحدود مع قطاع غزة، دون سقوط إصابات".

وشهد قطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات تسلل من قبل مسلحين فلسطينيين لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين خلال الأيام الـ 10 الأخيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قرر إنشاء جدار أمني، لمنع دخول الشبان من قطاع غزة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وأضافت القناة، أن الجدار سيكون بارتفاع 6 أمتار، وسيمتد على مسافة 9 كيلومترات من "كيبوتس ياد مردخاي" وحتى "كيبوتس ناحل عوز"، في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة.