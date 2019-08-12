كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آبادي": طهران أقرت بمسؤوليتها عن مقتل 700 حاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن جانبه، طالب المتحدث الرسمي باسم الرئيس روحاني حسام الدين آشنا، ركن آبادي بتقديم وثائق حول ما صرح به للتلفزيون الإيراني، في أول رد من الحكومة الإيرانية، بينما قال رئيس تحرير وكالة "إرنا" الرسمية بدرام الوندي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "المفاوضات مع السعودية تمت من خلال مؤسسة أخرى، وليس مع وزارة الخارجية الإيرانية".
يذكر أن حادثة مِنى وقعت في سبتمبرعام 2015، أثناء الحج وفي مراسم رمي جمرة العقبة في الشارع 204 بمنطقة منى التابعة لمدينة مکة، ومات فيها المئات من الناس بسبب التدافع والحرارة.
يشار إلى أن وزير الصحة آنذاك حسن قاضي زاده هاشمي، قال: إن "300 شخص من القتلى الإيرانيين الـ465، تم التعرف عليهم، وتم تسليمهم إلينا، ويُعدون من الأموات".