كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 3 ناشطات إيرانيات طالبن بتنحي خامنئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت المصادر الحقوقية أن الأمن اعتقل نرجس منصوري أثناء رجوعها للمنزل في طهران.
وكان بيان الناشطات قد دعا إلى "الانتقال إلى نظام ديمقراطي وكتابة دستور جديد يتم فيه احترام المساواة في الحقوق والهوية وكرامة المرأة".
وأضاف البيان: "نحن 14 ناشطة في مجال الحقوق المدنية وحقوق المرأة عازمات على مواصلة كفاحنا حتى النصر من خلال حركة مدنية وغير عنيفة كسائر فئات الحراك الشعبي، من خلال هتاف “لا للجمهورية الإسلامية".
كما قالت الناشطات إن "استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، لذا يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة، وأن يتم تغيير الدستور".