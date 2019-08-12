تحذير روسي من التدخل الخارجي بعد احتجاجات بموسكو

يعقد البرلمان الروسي جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لبحث "التدخل" لقوى خارجية في الانتخابات الروسية بعد احتجاجات ضخمة في موسكو، فيما حذرت الحكومة موقع "يوتيوب".

وقال رئيس مجلس النواب (الدوما) فياشيسلاف فولودين، الإثنين، إنه سيتم نقاش "حقائق التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا" في 19 أغسطس.

واتهمت روسيا حكومات ووسائل إعلام أجنبية بدعم المظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في الأسابيع الأخيرة للمطالبة بإجراء انتخابات محلية حرة، بحسب زعمهم.

والأحد اتهمت منظمة "روزكومنادزور" الحكومية لمراقبة الإنترنت شركة جوجل بـ"الإعلان لتحركات جماعية غير مرخصة" على موقع يوتيوب.

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وأشارت المنظمة إلى "هياكل مختلفة في قنوات يوتيوب" تنشر المعلومات حول احتجاجات غير مرخصة.

وقالت إن تلك القنوات تستخدم "أدوات دعائية" مثل "إشعارات المتصفح" لعرقلة الانتخابات، محذرة جوجل من أن موسكو ستعتبر عدم تحركها أنه جزء من "التدخل في الانتخابات الروسية السيادية".

وعمت الاحتجاجات التي كان بعضها غير مرخص، موسكو الشهر الماضي، كان أكبرها السبت واستقطبت نحو 60 ألف شخص، وعبر المحتجون عن غضبهم بسبب استبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات بلدية موسكو الشهر المقبل.