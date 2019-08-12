كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": تحالف الخير السعودي الإماراتي الركن الأساسي في استقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الإثنين، إن تحالف الخير السعودي الإماراتي يمثل حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن تحالف الخير السعودي الإماراتي يعتبر الركن الأساسي في هندسة الاستقرار بالمنطقة.

وتابع قرقاش: "زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة".

Advertisements

وزاد: "نمضي معا قدما بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها".

واختتم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، زيارة أخوة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن التوافق مع المملكة العربية السعودية على المطالبة الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن يجسّد الحرص المشترك على استقرار اليمن.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي جمعه، الإثنين، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها.