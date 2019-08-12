كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني لــ "الخليج 365": ما يحدث بين مليشيا الحوثي ما هو إلا صراعات في صفوفها بسبب المصالح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المُحلل السياسي اليمني «وضاح اليمن عبدالقادر» بأن مقتل ابراهيم الحوثي تم في عملية تصفية بين الجماعة أنفسها حين تعاني مليشيا الحوثي من صراعات خفية بين أجنحة الأسر الهاشمية التي تمثل السلالة الطائفية لها من جهة وبين بعض القيادات القبلية من جهة أخرى والتي ساعدت الحركة الحوثية على اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" ، بأن مليشيا الحوثي عملت على تصفية عدد من القيادات القبلية سابقاً لما يزيد عن عشر قيادات كبيرة تحت ذريعة الخيانة بينما في حقيقة الأمر كان صراع مصالح كما اُستخدمت بعض تلك القيادات كأدوات صراع بين عدد من الأسر الهاشمية المكونة للحركة الحوثية والتي تقف في مشروعها الانقلابي اليوم.

وأضاف بأن تصفية ابراهيم الحوثي تطور خطير في صراع الجماعة فيما بينها البين وتنبئ بانشقافات قادمة وصراعات أكثر حدة.

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وقال ما يحدث بين مليشيا الحوثي ما هو إلا صراعات بين صفوفها بسبب المصالح ومن ستكون الأسر التي ستكون في الواجهه.

وكشف المحلل السياسي بأن تاريخياً كل الأسر الهاشمية، التي حكمت اليمن في عهد الإمامة أُسر عانت من الصراعات.

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، ويعتبر إبراهيم الحوثي أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية.