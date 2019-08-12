كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يكسر هجوماً للميليشيا بمديرية الزاهر في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، هجوماً لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت " الإخباري، تمكنت قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية من كسر هجوم للميليشيا في جبهة الحبج بمديرية الزاهر، وفي جبهة الأجردي بالمديرية ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من دحر هجوم آخر للميليشيا.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.