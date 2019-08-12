كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتطلع إلى مقابلة جونسون في المستقبل القريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناقش خلاله العلاقات التجارية وقضايا الأمن العالمي.

وعبر ترامب عن امتنانه للمملكة المتحدة "لشراكة مستدامة في حل المشاكل العالمية، كما أعرب عن أمله في أن يتمكن الزعيمان من اللقاء في المستقبل القريب.

ووصل مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون إلى لندن اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين ينوي خلالها الاجتماع مع أعضاء الحكومة البريطانية الجديدة.

وفي وقت سابق عبر ترامب، عن كامل دعمه لبوريس جونسون، لكي يكون رئيس وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي مشيرا إلى أن جونسون سيكون رئيس وزراء عظيما.