كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن ترسل جنوداً لمراقبة "المنطقة آمنة" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتطالب تركيا بأن تمتد المنطقة في الجانب الشرقي من الحدود التركية السورية شرقي نهر الفرات، وهي منطقة ذات أغلبية كردية وتخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب إرهابية لصلتها بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، بينما تدعمها واشنطن كحلفاء في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
ولم تتوصل الولايات المتحدة وتركيا بعد إلى اتفاق حول نطاق "المنطقة الأمنية"، ورفضت الحكومة السورية بشدة هذا الاتفاق بين واشنطن وأنقرة لاعتبار أن الخطة هجوم على سيادتها وانتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وترفض السلطات الكردية السورية هذا القطاع الأمني، لأن شمال سوريا منطقة آمنة ولا تحتاج أي منطقة أخرى.