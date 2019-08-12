الصحة تعلن ارتفاع ضحايا انفجار عتاد المعسكر ببغداد الى قتيل و29 مصابا

اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انفجار عتاد معسكر في الدورة الى قتيل و29 جريحا. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، ارتفعت الى قتيل و29 جريحا". Advertisements واضاف البدر ان "اصابات الغالبية منهم طفيفة". وادى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد الى سقوط قائف هاون في مناطق متفرقة من بغداد ادت الى الحاق اضرار مادية واصابات بشرية.

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