التحالف الدولي يقتل ارهابيين احدهما يرتدي حزاما ناسفا في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل ارهابيين احدهما يرتدي حزاما ناسفا في صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش أحدهم يرتدي حزاما ناسفا كانا يستقلان عجلة نوع بيك اب في جزيرة صلاح الدين قتلا بضربة جوية لطيران التحالف الدولي". واضافت ان "الضربة جاءت وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات صلاح الدين".

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