رئاسة البرلمان تؤكد على إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الاثنين، على ضرورة إخلاء المدن من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها. وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن و يؤثر على سلامة المدنيين ويحصد ارواحهم وهذا ما شاهدناه اليوم خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى"، مؤكداً على "وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات او حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية".



ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى "تنفيذ وتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من الأسلحة"، مطالباً بـ "الإسراع بإطلاق حملات تفتيش واسعة داخل المدن للتأكد من تطبيق القرارات ذات الصلة ومصادرة مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة، فضلاً عن محاسبة كل من يعبث بأمن المواطن".

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