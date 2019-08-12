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يحتفل البغداديون في عيد الأضحى المبارك، بعدة طرق منهم من يجد مدن الالعاب الملاذ الامن للتمتع باجواء العيد، بينما يلجأ آخرون الى الاسواق العامة والمولات.
وحددت الحكومة عطلة عيد الاضحى بخمسة ايام، بداً من يوم الاحد الموافق 11 آب الحالي ولغاية يوم الخميس الموافق 15 من الشهر ذاته.
عدسة السومرية تجولت في عدد من مدن الالعاب ووثقت هذه الصور:
تصوير: علي جاسم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عيد الأضحى في عيون أطفال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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