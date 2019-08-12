بالفيديو.. محاولة اخماد النيران من معسكر جنوبي بغداد

تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لمحاولة عناصر الدفاع المدني اخماد النيران التي اندلعت داخل معسكر جنوبي بغداد.

وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، بسقوط عدد من قذائف الهاون في الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

واعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن الانفجارات التي سمعت جنوبي العاصمة كانت عبارة عن احتراق كدس للعتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي.