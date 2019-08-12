الان تتابع مقتل وإصابة عدد من ميليشيا الحوثي في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني بحجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:25 م, 12 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة.

وقالت مصادر، إن المواجهات شرق مديرية حيران بالمحافظة، وبدأت إثر هجوم شنته الميليشيا على مواقع لقوات الجيش في المديرية.

استمرت المواجهات لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الميليشيات.

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