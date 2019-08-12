شكرا لقرائتكم بولتون: آمل أن تكتشف دول الاتفاق النووي حجم الانحرافات فيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، اليوم الاثنين، بموافقة الحكومة البريطانية على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج.

وقال بولتون، في حديث مع الصحافيين في لندن حيث يقوم بزيارة: "آمل أن تكتشف الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران حجم الانحرافات فيه كما اكتشفنا نحن".

وكشف أنه ستكون لأميركا "محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران".

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وفي سياق آخر، أكد بولتون أن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية.

وقال بولتون أيضا إن بريطانيا والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة. وأضاف أن الهدف النهائي هو اتفاقية تجارية شاملة.

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب عبّر عن تقديره "للشراكة الراسخة" مع بريطانيا في وجه التحديات العالمية، وذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأضاف البيان أن ترمب يتطلع للقاء جونسون شخصياً "في المستقبل القريب".