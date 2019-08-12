شكرا لقرائتكم قوات الجيش اليمني تحقق تقدماً بمعقل الحوثيين في باقم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، هجوما عنيفا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمالي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي: "إن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم".

وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي "العريض" أسفل جبل النار.

وأوضح العميد القشائي أن سيطرة قوات الجيش على تلك المواقع ستسهل وصولها إلى قمة جبل النار، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ولفت قائد اللواء الثالث حرس حدود إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

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ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، وتمكن رجال المقاومة مسنودين بالعمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي.

كما تم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الأجردي في ذات المديرية.