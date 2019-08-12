أ ف ب: واشنطن تدعو "جميع الأفرقاء إلى تجنب العنف" في هونغ كونغ

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن ​الولايات المتحدة الأميركية​ دعت "جميع الأفرقاء إلى تجنب العنف" في ​هونغ كونغ​.

ودعا مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "جميع الأفرقاء" إلى تجنب العنف في هونغ كونغ، كما دعا إلى احترام "الآراء السياسية المتنوعة".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "من الأفضل للمجتمعات احترام الآراء السياسية المتنوعة والسماح بالتعبير عنها بحرية وسلام. وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى تجنب العنف".