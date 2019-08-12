حكومة بريطانيا: على ايران التوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

طالب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ ​إيران​ بـ"التوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحث مع مستشار ​الأمن​ القومى الأميركي ​جون بولتون​، الذي يزور ​بريطانيا​ حاليا، مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران.

يذكر أن بريطانيا تدعم الاتحاد الأوروبى في التمسك ب​الاتفاق النووي​ مع ​طهران​، لكن حادث احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية في ​مضيق هرمز​ شكل ضغطا على لندن للنظر فى اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.