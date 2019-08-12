حكومة بريطانيا: على ايران التوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

طالب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بـ"التوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحث مع مستشار الأمن القومى الأميركي جون بولتون، الذي يزور بريطانيا حاليا، مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران.
يذكر أن بريطانيا تدعم الاتحاد الأوروبى في التمسك بالاتفاق النووي مع طهران، لكن حادث احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز شكل ضغطا على لندن للنظر فى اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران.
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