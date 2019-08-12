اللواء خير أبلغ ذوي الشاب فشيخ أن البحث عنه ما يزال مستمرا

زار رئيس الهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​، بلدة بطرماز، بتكليف من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لمتابعة قضية إبن البلدة الشاب حسين فشيخ، الذي فقد في دولة غينيا في أفريقيا، أثناء محاولته إنقاذ شخصين من نهر في منطقة كوناكري.

وأبلغ خير ذوي الشاب وفاعليات البلدة، الذين استقبلوه، أنه يتواصل مع "القنصل اللبناني في غينيا ​جورج مزهر​، ووزارة الدفاع الغينية"، وأن البحث عن "فشيخ ما يزال مستمرا".

من جهته، وضع رئيس بلدية بطرماز السابق الشيخ مصطفى قرة المعلومات التي بحوزة عائلة الشاب والأهالي بعهدة اللواء خير، متمنيا أن "تسفر الجهود عن كشف مصير فشيخ وإنقاذه".

هذا، ويغادر بيروت، عند الساعة الرابعة من فجر غد، قريبا فشيخ خالد القطار ومحمود الزمتر، متجهان إلى أديس أبابا ومنها إلى كوناكري، بهدف متابعة قضية فقدانه، والاطلاع على الجهود التي تبذل للعثور عليه.

وقد سهل الأمن العام، الذي تواصل مع ذوي فشيخ، حصول القطار وزمتر على تأشيرات سفرهما، واجراءات مغادرتهما.