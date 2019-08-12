النائب الصمد تبلغ من القنصل مزهر أن البحث عن فشيخ ما زال مستمرا

اتصل النائب ​جهاد الصمد​، بالقنصل اللبناني في غينيا ​جورج مزهر​، للإستفسار منه عن وضع الشاب حسين فشيخ من بلدة بطرماز- الضنية، الذي جرفه التيار بعد إنقاذه فتاة وشابا من الغرق في نهر بمنطقة كوناكري.

وأبلغ مزهر الصمد أن القنصلية اللبنانية تتابع عن كثب موضوع فشيخ، وأن قوة من الجيش الغيني استنفرت للبحث عنه، وتمت الإستعانة بفرقة غطاسين لهذه الغاية، وأن أعمال البحث عنه لا زالت مستمرة.