اتصل النائب جهاد الصمد، بالقنصل اللبناني في غينيا جورج مزهر، للإستفسار منه عن وضع الشاب حسين فشيخ من بلدة بطرماز- الضنية، الذي جرفه التيار بعد إنقاذه فتاة وشابا من الغرق في نهر بمنطقة كوناكري.
وأبلغ مزهر الصمد أن القنصلية اللبنانية تتابع عن كثب موضوع فشيخ، وأن قوة من الجيش الغيني استنفرت للبحث عنه، وتمت الإستعانة بفرقة غطاسين لهذه الغاية، وأن أعمال البحث عنه لا زالت مستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب الصمد تبلغ من القنصل مزهر أن البحث عن فشيخ ما زال مستمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.