نفّذ مدير وأطباء وموظفو "مستشفى يونيفرسال" في رأس بعلبك في البقاع الشمالي، اعتصامًا أمام مدخل المستشفى، بمشاركة فاعليّات من رأس بعلبك والهرمل وعرسال، احتجاجًا على سلب مدير المستشفى الدكتور عبد الكريم آمون سيارته صباح اليوم.
في هذا الإطار، طالب آمون، الأجهزة الأمنية بـ"وضع حدّ لعمليّات السلب والسرقة الّتي تحصل على الطريق الدولي بقوّة السلاح، بعدما تعرّض عند الساعة السادسة من صباح اليوم إلى عمليّة إطلاق نار وسلب لسيارته على طريق التل الأبيض بعدما كان في طريقه لإنقاذ أحد المرضى، عندما اعترضه مسلّح وشهر عليه بندقية أوتوماتيكيّة وقام بسلبه السيارة الّتي كان يقودها، وهي مسجّلة باسم ابنته، وهاتفه الخليوي".
ودعا إلى "مراجعة الكاميرات في مكان الاعتداء، لأنّ المسلّح لم يكن مقنًّعا لدى ارتكابه جريمة السلب".
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو "مستشفى يونيفرسال" برأس بعلبك اعتصموا احتجاجا على سلب مدير المستشفى سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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