أبو زيد بحث مع بوغدانوف المستجدات السياسية المحلية والاقليمية

زار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث تداولا في الملفات المستجدة في لبنان والمنطقة على مدى اكثر من ساعة.
وشملت المحادثات ملف عودة النازحين السوريين وصفقة القرن، كما الوضع الامني في سوريا خصوصاً والمنطقة العربية عموماً. وقد وصف ابوزيد اللقاء بالجيّد والمثمر .
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