أبو زيد بحث مع بوغدانوف المستجدات السياسية المحلية والاقليمية

زار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​، حيث تداولا في الملفات المستجدة في لبنان والمنطقة على مدى اكثر من ساعة.

وشملت المحادثات ملف عودة ​النازحين السوريين​ و​صفقة القرن​، كما الوضع الامني في سوريا خصوصاً والمنطقة العربية عموماً. وقد وصف ابوزيد اللقاء بالجيّد والمثمر .