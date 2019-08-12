سليم عون للنشرة: لم تعرض أغنية "قوم بوس تريز" بحضوري واستقبلت بحفاوة وفق الأصول

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم عون​، في حديث لـ"النشرة"، أنه تفاجأ بالخبر المفبرك عن تأدية أغنية "قوم بوس تريز" بحضوره، خلال حفل عشاء لحزب "القوات اللبنانية" في زحلة، مؤكداً أن بوجوده لم يحصل هذا الأمر.

وفي حين لفت عون إلى أنه لبى الدعوة التي وجهت له، وتم استقباله بحفاوة وفق الأصوال، لافتاً إلى أن الكلمات التي ألقيت في المناسبة كانت مقبولة، ولم يظهر منهم أي شيء سلبي تجاهه، رأى أن "الهدف من هذا الخبر قد يكون الاساءة لي في ​التيار الوطني الحر​، او محاولة للتباعد بيننا وبين "القوات اللبنانية" في زحلة"، لافتاً الى أنه "نعم هناك خلاف بيننا وبين القوات في بعض الامور الاستراتيجية ولكن نحن نتلاقى واياهم على مصلحة المدينة والمنطقة".

وأشار الى أن "البعض يحاول المباعدة بين القوات والتيار، لدرجة أنه حتى التقارب الاجتماعي أصبح مرفوضاً، وهم يعتقدون أنه داخلياً (في التيار) يحاولون ايذائي"، مشدداً على "أنني لا احتاج الى فحص دماء في هذا الإطار".

وأكد عون أنه "بتواضع معروف انتمائي وولائي، وعند حضور رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ الى زحلة كل الفعاليات القواتية شاركت في استقباله"، مشيراً الى أنه "لو لم أكن مرتاحا بينهم لما شاركت في العشاء السنوي".