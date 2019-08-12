رشيد الوالي: حافظوا على “بطانة” الخروف بالملح لمنحها للمحتاجين وهي صالحة-فيديو

كعادته مع المناسبات الدينية في الآونة الأخيرة، لم يفوت الفنان رشيد الوالي فرصة عيد الأضحى لحث جمهور على فعل خير، عبر الحفاظ على “بطانة”الأضحية، و منحها كصدقة لمن يحتاجها.

وشارك الوالي على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اسنتغرام، مقطع فيديو يشرح لمتتبعيه فيه كيفية الحفاظ على “البطانة” باستخدام الملح وذلك من أجل تقديمها كصدقة وهي في حالة جيدة.

وقال الوالي، إن الملح يساهم في الحفاظ على البطانة دون رائحة أو تعفن، وذلك يسهل الأمر أمام حرفي الدباغة في عملهم.

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وشجع الوالي على الاستفادة من “البطانة”، موضحا أن مدينة الدار البيضاء لوحدها توفر مليون و500 ألف “بطانة” في العيد.

ويستغل الوالي المناسبات الدينية لتشجيع جمهوره على فعل الخير، وقام رمضان المنصرم بمبادرة “كارني مول الحانوت” لأداء ما ذمة محتاجين من دين لدى البقال.