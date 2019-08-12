عاد بفوز من الإمارات.. حمد الله يقود النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، فريقه النصر السعودي اليوم الاثنين، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد مساهمته في نتيجة الفوز التي عاد بها من أرض مضيفه الوحدة الإماراتي، بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن إياب ثمن نهائي المسابقة.

وكان الوحدة سباقا لافتتاح حصة التسجيل بعد مرور 27 دقيقة على بداية المباراة، بواسطة محمد صالح برغش، قبل أن يظهر حمد الله في الدقيقة 42 ويعدل الكفة للنصر، فيما تكفل زميله فيكتور دي باولا بإضافة ثاني الأهداف، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه.

وعاد فيكتور دي باولا في الجولة الثانية وأحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق السعودي في حدود الدقيقة 62، قبل أن يوقع الأرجنتيني سيباستيان تغليابو ثاني أهداف الوحدة عند الدقيقة 80.

ومكن هذا الفوز زملاء حمد الله من اقتناص بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، علما أن لقاء الذهاب انتهى قبل أسبوع بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وعرف توقيع اللاعب المغربي هدف النصر الوحيد، ليرفع عدد أهدافه في دوري أبطال آسيا إلى ثلاثة باحتساب هدف مباراة اليوم.