تمهيدا لانتقاله لفريقه الجديد.. بيريزيتش يجري الفحوصات الطبية ببايرن ميونخ

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن الكرواتي ايفان بيريزيتش تواجد صباح اليوم الجمعة بألمانيا، حيث أجرى الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله المرتقب إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأضافت الصحيفة نفسها أن بيريزيتش، قال لوسائل الإعلام: “أجل لقد قمت بإجراء الاختبارات الطبية”، وهو ما يؤكد اقتراب توقيع جناح انتر ميلان الإيطالي في كشوفات الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مجموعة من التقارير، موافقة “النيراتزوري” على انتقال لاعبه الكرواتي مقابل 5 ملايين يورو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 20 مليون يورو.

يذكر أن صاحب 30 عاما، انضم إلى انتر ميلان خلال الميركاتو الصيفي لعام 2015، قادما من نادي فولفسبورغ الألماني.