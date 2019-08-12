زياش: “انتظرت عرضا من بايرن ميونخ قبل التمديد لأجاكس”

أوضح الدولي المغربي حكيم زياش، المحترف في صفوف أجاكس أمستردام الهولندي، في حوار له مع صحيفة “ألجمين داجبلاد” الهولندية، اليوم الاثنين، أنه كان بصدد انتظار عرض بايرن ميونخ الألماني، قبل تجديد مقامه رفقة أجاكس.

وقال زياش: “أردت الانتظار حتى يتقدم بايرن بعرضه، خاصة أن الجميع شاهد دوري مع أجاكس في الفترة الأخيرة، لكنني استجبت في النهاية لرغبة فريقي في تمديد عقدي”.

وأضاف صاحب 26 عاما: “كان من المهم الوضوح مع مسؤولي أجاكس، خاصة وأن الانتقال إلى فريق آخر لم يكن هدفا مهما للغاية بالنسبة لي”.

ونجح بطل الدوري الهولندي الجمعة الماضي، في تجديد عقد زياش إلى غاية 2022، علما أن عقده الآخير كان سينتهي بنهاية الموسم الكروي 2021/2020، ليقطع بذلك أجاكس الطريق أمام مجموعة من الأندية الأوروبية التي ارتبط اسمها بضم النجم المغربي، على غرار بايرن ميونخ، واشبيلية الإسباني، ونابولي الإيطالي.