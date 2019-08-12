شباب طنجة يتحدون المنع: قطعو الحشيش والغبرة ماشي “تشياط الريوس”..هذه عاداتنا ولا عيد بدونها!-فيديو

فيديو: يونس الميموني

تحدى طنجاويون، اليوم الاثنين، قرار مجلس جماعة طنجة، بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات في المدينة، إذ عمد عدد كبير من الشباب إلى شي الرؤوس في الفضاءات العمومية، بشكل عادي ككل سنة.

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وكشف عدد من الشباب لـ”اليوم24″ أن عملية الشي تدخل ضمن العادات والتقاليد التي دأبوا عليها، إذ لا يمكن أن يمر عيد دون القيام بشي رؤوس الأضاحي، معتبرين أنه بدل منع المسؤولين عليهم “قطعو الحشيش والغبرة ماشي تشواط الريوس”.

وأبرز الشباب ذاتهم، أن قرار المنع الصادر عن رئيس المجلس الجماعي محمد البشير العبدلاوي لا يعنيهم، إذ لا يمكن لأحد أن يمنعهم من شي رؤوس الأضاحي.