القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شابان عربيان مصرعهما، مساء الإثنين، جراء حادث طرق ذاتي قرب عراد في النقب، جنوبي البلاد. والشابان قريبان من قرية الفرعة، وفي مطلع العشرينيات من عمريهما. وبحسب مصادر طبيّة، فإنّ السيارة التي استقلّها الشابان اصطدمت بعامود في الشارع. وفشلت الطواقم الطبية في إنقاذ حياتهما، وأعلنت وفاتهما على الفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شابين في حادث طرق بعراد جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.