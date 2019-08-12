طائرة مجهولة تقصف مخزن أسلحة للحشد الشعبي جنوبي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت طائرة مجهولة، الإثنين، مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحشد الشعبي في قاعدة صقر الواقعة جنوب بغداد التي تحتضن قطعات الشرطة الاتحادية، ما أدى لتدمير تلك المخازن.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مليشيا الحشد الشعبي نقلت مؤخرا أسلحة ثقيلة وصواريخ إلى هذا المعسكر لإخفائها داخل مخازن بالقاعدة.

وتملك مليشيا الحشد الشعبي في العراق مقرّات خاصة لتخزين أسلحتها وعتادها الثقيل المتمثل بالصواريخ وقاذفات ومدافع، وتحرص على أن تكون هذه المخازن داخل المدن والأحياء السكنية وفي بعض القواعد العسكرية.

وتكدس مليشيا الحشد الأسلحة والمتفجرات في تلك المخازن بشكل عشوائي ومن دون مراعاة وسائل الأمن وحفظها وفق المعايير، الأمر الذي يجعلها خطراً حقيقياً على السكان في المدن، ويحول المخازن لقنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة على غرار ما حصل في مرات سابقة.