بريطانيا: مستمرون في جهودنا لحماية الملاحة بمضيق هرمز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات البريطانية نشر سفن عسكرية للمشاركة في عملية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأصدرت البحرية الملكية البريطانية، الإثنين، بيانا جاء فيه: إن سفنا حربية تتخذ من بورتسموث مقرا لها غادرت باتجاه الخليج للعمل بجانب السفينة مونتروز لتأمين مضيق هرمز، ومرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر المضيق.

وأضاف أننا سنعمل بجانب شركاء من الولايات المتحدة كجزء من التحالف الدولي الذي شكل حديثًا، وسنركز على توفير الأمن البحري الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتهريب.

وتابع البيان: "يظل تركيزنا في منطقة الخليج محصوراً على تهدئة التوترات الحالية، لكننا ملتزمون بدعم حرية الملاحة وطمأنة الشحن الدولي، وهو ما يهدف إليه التحالف الدولي".