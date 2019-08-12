مسؤول إماراتي: تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة.

وكتب على “تويتر”: “زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة، تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معا قدما بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها”.