الان تتابع مستشار الأمن القومي الأميركي: محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 8:28 م, 12 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قال مستشار الأمن القومي الأميركي “ستكون لنا محادثات مكثفة مستقبلا مع بريطانيا حول إيران”. وأضاف: “دعم بريطانيا للاتفاق النووي الإيراني لم يكن عائقًا أمام شراكتنا القوية مع لندن”.

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