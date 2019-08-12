الان تتابع السفارة الأميركية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفاد مراسل “قناة الحرة” الأمريكية في العراق، اليوم، بوقوع انفجار داخل مخزن أسلحة في قاعدة صقر جنوبي بغداد. وقال مصدر لـ”قناة الحرة” إن الانفجار وقع في مخزن سلاح تابع لقوات الحشد الشعبي قرب اللواء السابع شرطة اتحادية خلف قاعدة سكانيا على الطريق الرابط بين بغداد – الحلة. وعلى الفور هرعت قوات الأمن والدفاع المدني للموقع، وأطلقت السفارة الأميركية في بغداد صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في بغداد تطلق صفارات الإنذار بسبب سقوط قذائف في محيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.