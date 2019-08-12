اليمن.. قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش بمحافظة البيضاء

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية “سبأ”، إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.

وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.