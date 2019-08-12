الان تتابع اليمن.. قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش بمحافظة البيضاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية “سبأ”، إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.
وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.
وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.
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