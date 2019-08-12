كسوة العيد هدية مركز الملك سلمان لأيتام اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كسوة العيد ولحوم الأضاحي على 420 يتيما يمنيا في محافظات الساحل الغربي ومأرب والجوف ضمن مشروع «لست وحدك» لرعاية الأيتام وأسرهم في اليمن.

وأكدت إيمان الزبيري مديرة مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام المتضررة من الأحداث في اليمن في تصريح صحفي، أنه تم تسليم كسوة العيد للأطفال الأيتام المستهدفين ضمن مشروع «لست وحدك»، من أجل إدخال السرور والفرح على الأطفال وإدماجهم في المجتمع، كما تم تسليم لحوم العيد لكافة أسر الأيتام المستهدفة وتوصيلها إلى بيوتهم.

وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع «لست وحدك»، الذي يشمل محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي من خلال تقديم الإيواء والغذاء والرعاية الصحية والتعليمية والنفسية لمدة عام كامل.