محاكمة مطلق النار على مسجد النرويج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم مثل أمام المحكمة أمس الرجل النرويجي المتهم بإطلاق النار على مسجد السبت الماضي. وأظهرت الصور التلفزيونية من محكمة أوسلو الجزئية أن المشتبه به «21 عاما»عيناه سوداوان وتبدو آثار خدوش في وجهه وعنقه. ومن المرجح أن تكون الخدوش ناجمة عن الواقعة، عندما تغلب عليه اثنان من مرتادي مركز النور الإسلامي، وقد جرى إطلاق عدة طلقات على المسجد، ولكن لم تقع إصابات خطيرة. وبعد مثول المشتبه به بفترة قصيرة أمام المحكمة، أخلت المحكمة القاعة لمناقشة طلب الادعاء بعقد جلسة مغلقة، ويطالب الادعاء باحتجاز المشتبه به لمدة أربعة أسابيع قبل المحاكمة.



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