واحد من كل 5 بريطانيين خزن البضائع تحسبا للخروج الأوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت دراسة بريطانية أن البريطانيين كدسوا بضائع في منازلهم بقيمة تصل إلى نحو أربعة مليارات جنيه إسترليني، خوفا من خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم. وحسب الدراسة التي أجرتها شركة بريميوم كريدت للخدمات المالية، ونشرت نتيجتها أمس في لندن، فإن واحدا تقريبا من بين كل خمسة بريطانيين بدأ في تكديس مخزونه من السلع الغذائية والمشروبات والأدوية.

شملت الدراسة 1052 مستهلكا يعملون في وظيفة ثابتة، وقال معدوها إن التكديس تركز بالدرجة الأولى على السلع الغذائية، حيث بلغت نسبة مخزني السلع بين البريطانيين 74%، يليهم مخزنو الأدوية (50% من البريطانيين)، ثم المشروبات (46%).

يتوقع الكثير من الخبراء حدوث أزمات موقتة في توفير السلع الأساسية في بريطانيا في حالة الخروج بلا اتفاق، وذلك بسبب طول فترة انتظار الشاحنات التي تحمل هذه السلع، عند الحدود بسبب التفتيش الجمركي.