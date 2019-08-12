210 أضاح سعودية تبهج اللاجئين في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان. وزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة والبسمة على آلاف
العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجا والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.
في إطار مختلف، سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 250 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي لتوزيعها في إثيوبيا.
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