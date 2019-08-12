القيود الأمنية تمنع احتفالات العيد في كشمير الهندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

بدت الاحتفالات بعيد الأضحى في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، ذات الأغلبية المسلمة، هادئة، حيث كانت الشوارع والأسواق في أول أيام العيد بالهند أمس مهجورة جزئيا بسبب القيود الأمنية المشددة.

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وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالمنطقة، بعد أن سحبت نيودلهي الوضع الخاص بكشمير منذ أسبوع، مما جدد التوترات مع باكستان التي طالما اعتبرت كشمير جزءا من أراضيها.

ولم يتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى في مدينة سريناجار الخاضعة لحظر التجوال، وقالت الشرطة إنه تم منع التجمعات الكبيرة لمنع تنظيم مظاهرات مناهضة للهند.

وقال رئيس الشرطة ديبلاج سينج هاتفيا «أقيمت صلاة العيد بصورة سلمية في المناطق المحلية والمساجد في سريناجار، كما أقيمت الصلوات في الآلاف من المساجد في وادي كشمير ومنطقة جامو». وجرت إعادة فرض قيود مشددة أمس عقب أن تم تخفيفها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأرجعت الحكومة قرار إعادة فرض القيود لاندلاع اشتباكات متفرقة في سريناجار، ولكنها نفت التقارير التي تفيد بوقوع مظاهرات واسعة النطاق. وما زال قادة سياسيون كبار وناشطون في كشمير قيد الاحتجاز.