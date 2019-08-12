إعادة فتح مطار معيتيقة عقب إغلاق موقت إثر عمليات قصف خرقت الهدنة بليبيا

استؤنفت الرحلات في مطار معيتيقة الدولي الوحيد في العاصمة الليبية ​طرابلس​، بعد تعليقها بسبب عمليّات قصف خرقت الهدنة بين قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​ وقوات حكومة الوفاق الوطني.

ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية في المنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الّتي تَعترف بها ​الأمم المتحدة​، وهو يستخدم بديلًا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ عام 2014.

واستُهدف مطار معيتيقة الأحد، أول أيام ​عيد الأضحى​، بعمليّات قصف بحسب إدارة المطار.

مع الإشارة إلى أنّ الرحلات الجويّة المدنيّة في البلاد تقتصر على شركات طيران ليبيّة تسيّر رحلات داخليّة وخارجيّة منتظمة مع بعض الدول مثل تونس و​الأردن​ و​تركيا​.