استؤنفت الرحلات في مطار معيتيقة الدولي الوحيد في العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعليقها بسبب عمليّات قصف خرقت الهدنة بين قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني.
ويقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوية في المنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني الّتي تَعترف بها الأمم المتحدة، وهو يستخدم بديلًا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ عام 2014.
واستُهدف مطار معيتيقة الأحد، أول أيام عيد الأضحى، بعمليّات قصف بحسب إدارة المطار.
مع الإشارة إلى أنّ الرحلات الجويّة المدنيّة في البلاد تقتصر على شركات طيران ليبيّة تسيّر رحلات داخليّة وخارجيّة منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن وتركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح مطار معيتيقة عقب إغلاق موقت إثر عمليات قصف خرقت الهدنة بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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